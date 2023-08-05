تحليق 38 رحلة بالون طائر تقل 800 سائح في الأقصر.. «35 دقيقة من المتعة»

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم السبت، تحليق 38 رحلة بالون طائر، تقل 800 سائح من مختلف الجنسيات وسط تحسن الظروف الجوية وانخفاض سرعة الرياح، وفقا لما ذكر أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

35 دقيقة من التحليق

وأوضح الطيب»، أن رحلات البالون الطائر، تحلق يوميا بعد استطلاع الأحوال الجوية وسرعة الرياح، عبر إطلاق بالونة اختبار للتعرف على اتجاهات الرياح، ومن ثم تصريح برج المراقبة بالطيران، إذ تقلع 4 رحلات كل نصف ساعة، حتى الساعة السادسة صباحا، ثم تبدأ الرحلة الأولى في الهبوط بعد 35 دقيقة من التحليق.

رؤية المعالم الأثرية في البرين الغربي والشرقي

وأضاف لـ«الوطن»: «تهبط الرحلات تباعا حتى الساعة 7 والنصف صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد سرعة الرياح بحيث لا تتجاوز 8 عقد، وخلال رحلة البالون يستطيع الراكب رؤية المعالم الأثرية التي تزين البرين الغربي والشرقي بالأقصر، فضلا عن رؤية المناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل الذي يحتضنها، مشكلة لوحة فنية من صنع الخالق، تبهر السائحين.

البالون الطائر بالأقصر في المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.