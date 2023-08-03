محمد كروم لـ«الشاهد»: مبادرة وقف العنف فشلت بعد ارتكاب الجماعة الإسلامية حادث الأقصر

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، إنّ الجماعة الإسلامية خارج مصر تبنت حادث الأقصر الذي وقع في عام 1997، وأصدرت بيانا بذلك، وقالت إنه «بداية وإن لم تفرج الحكومة عن المعتقلين ستحول القاهرة إلى بحيرة دم».

مبادرة وقف العنف فشلت بعد حادث الأقصر

وأضاف «كروم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مبادرة وقف العنف فشلت بعد حادث الأقصر، إذ حاصرت الأجهزة الأمنية الجماعة الإسلامية حصارا شديدا وجرى تقديمهم للمحاكمات العسكرية وتصفية قيادات الجماعة خارج مصر».

الأمن والشباب

وتابع الباحث في الحركات الإسلامية، بأنّ الجماعة الإسلامية لو كانت لديها القدرة على مواصلة القتال مع الدولة لما توقفت ولما شاركت في مبادرة وقف العنف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت بذكاء وحصافة وكان بالأجهزة الأمنية شخصيات مميزة وفريدة مثل اللواء أحمد رأفت وكان معه مجموعة من الضباط الذين كان لديهم جانب إنساني يطغى على عملهم ونظروا إلى عدد من الشباب صغير السن على أنه جرى التغرير بهم، وأغلبهم اكتشفوا الحقيقة في السجون، وبالتالي، تمت المراجعات معهم على يد عدد من علماء وشيوخ الدولة المصرية.