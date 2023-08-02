تفاصيل أول مسابقة للطبخ بين سيدات إسنا في الأقصر.. «كُل واحكم» (صور)

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، انطلاق مسابقة لاكتشاف الأكلات التراثية التي تتميز بها المدينة، تحت عنوان «سيدات إسنا المبدعات»، والتي نظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذي تنفذه إحدى الشركات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرطم وفتة عدس وملوخية وويكة ناشفة

وشارك في المسابقة نحو 40 سيدة بأكلات تراثية، تخص مدينة إسنا، جنوب الأقصر، مثل وجبات القرطم وفتة العدس وفتة الملوخية الناشفة والويكة الناشفة، إذ تستهدف هذه المسابقة العديد من النساء المقيمات في إسنا، واللاتي يبلغن من العمر 18 عامًا أو أكثر، إذ شاركن وصفاتهن للأكلات المحلية والقصص من وراء هذه الأطباق.

إبراز التنوع الثقافي في إسنا

وأوضحت شرين زاغو، رئيس لجنة المسابقة، أن المبادرة تهدف إلى توثيق التاريخ والثقافة المحلية، وإبراز التنوع والغنى الذي تتمتع به إسنا في مجال التراث غير المادي، إذ جرى اختيار أفضل الأكلات التراثية من قبل لجنة تحكيم متخصصة، لتدخل المرحلة الثانية من المسابقة في منتصف أغسطس 2023 وسيتم تقديم الجوائز للفائزات في حفل خاص في المرحلة الأخيرة.

الحفاظ على التراث الغذائي

وتابعت «زاغو»، أن هذه المسابقة فرصة لسيدات إسنا، لإبراز مواهبهن وخبراتهن في مجال الطهي التقليدي، كما تشجع على الحفاظ على التراث الغذائي وتعزز دور المرأة في صناعة الثقافة والسياحة، كما أن هذه المبادرة ستؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد إسنا، من خلال استقطاب السياح والمهتمين بالثقافة والطهي التقليدي، كما تعمل المسابقة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتشجيع السياحة المستدامة في الأقصر.