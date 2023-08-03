الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2023-2024

أعلنت جامعة الأقصر، الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، عقب اعتماد ميعاد تقديم الملفات بكليات الجامعة، وأشارت جامعة الأقصر، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الأوراق المطلوبة كالتالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنصورة

- بطاقة الترشح + عدد 2 صورة.

- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة.

- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة ذكور مدون عليها الرقم الثلاثي+ 2 صورة.

- أصل شهادة الميلاد المائية الحديثة إناث + 2 صورة.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب سارية الصلاحية.

-2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية الصلاحية.

- استمارة 2 جند للذكور.

- 8 صور شخصية خلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور.

- حافظة بلاسيتك بكبسولة.

- طلب الالتحاق + استمارة الكشف الطبي لدى مكتب شئون طلاب الكلية.

- تسديد المصروفات عن طريق الفيزا فقط لا غير، بخزينة الكلية، وتسلم إيصالات السداد لمكتب شئون طلاب الكلية.

كليات جامعة الأقصر

وتضم جامعة الأقصر 6 كليات هي السياحة والفنادق والفنون الجميلة، والطب والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات،

وفيما يلي عناوين الكليات والإدارة المركزية.

كلية الفنون الجميلة- العنوان بشارع خالد بن الوليد بجوار مدرسة خالد بن الوليد العسكرية:

كليتا الحاسبات والمعلومات والآثار والإدارية المركزية للجامعة- العنوان شارع المدارس بالعوامية جنوب المدينة.

كلية الألسن - السواقي شرق السكة- شارع مسجد عبدالكريم بجوار الإدارة التعليمية.

كليتا السياحة والفنادق والطب- العنوان مدينة طيبة شمال الأقصر بجوار جهاز مدينة طيبة.