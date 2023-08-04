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تداول 15 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
05:43 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و817 شاحنة و259 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و418 شاحنة و148 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و399 شاحنة و111 سيارة.

استعداد ميناء سفاجا لاستقبال سفينتين

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «القاهرة وأمل»، بينما تغادر السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتين «القاهرة وأمل».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و277 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، سينا وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3280 راكب بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.