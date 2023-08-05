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أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:03 ص | السبت 05 أغسطس 2023
الذهب - صورة أرشيفية

الذهب - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في مصر بجميع محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية استقراراً ملحوظاً، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً في السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وفقاً لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية وعلى رأسها استقرار عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 2469 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية، ضمن أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات السبت 2160 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية مع استقرار عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1851 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1440 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2263 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات 17280 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف محلات الصاغة وفقاً لسعر المصنعية والضريبة والتي يضعهما التاجر على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك.

 

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