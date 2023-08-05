أسعار الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «عريض الحبة» بـ11 ألفا و400 جنيه للطن

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا جديدا بواقع 600 جنيه في سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم ستشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري قبل بداية موسم حصاد الأرز الشعير، وسجلت أسعاره ما يلي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 11 ألفا و400 جنيه، بواقع تراجع 400 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 11 ألف جنيه، بتراجع 600 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق الحرة والمتاجر على نطاق محافظات مصر، لافتاً أن نسبة 82% من إنتاجية الأرز الشعير تتمركز في حقول محافظتي كفر الشيخ والدقهلية على مستوى المنزرع من المحصول من العام الجاري موسم حصاد 2023.