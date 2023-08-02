تراجع سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. «عريض الحبة» بـ11 ألفا و800 جنيه للطن

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء، شهد تراجعًا جديدًا بواقع 200 جنيه في سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، وذلك خلال عمليات البيع والشراء التي أجريت اليوم في الأسواق الحرة والمتاجر.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، سجل تراجعا ممتازا للغاية، وفقًا لتعاملات البيع والشراء في شتي محافظات الجمهورية، إذ جاءت أسعاره على النحو التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 11 ألفا و800 جنيه، بتراجع بلغ 200 جنيه لكل طن.

- بينما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ11 ألفًا و600 جنيه، بتراجع بلغ 300 جنيه.

وأوضح عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية ينتجان نحو 82% من المنزرع من الأرز الشعير في محافظات الوجهين القبلي والبحري.