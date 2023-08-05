بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالغردقة

شهد الطريق الدائري الأوسط بالغردقة، صباح اليوم السبت، حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين في الغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سيارة جيب سفاري بمنطقة الحرفيين على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حالة المصابين في الحادث مستقرة وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وجار عمل اللازم للمصابين وهم مايكل عبد المسيح نصر، 31، سنة، من سوهاج، مصاب بكدمات بالرقبة وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه جرجس عبد المسيح نصر، 18 سنة، ومصاب كدمات متفرقة بالجسم، وسعيد محمود سعيد، 16 سنة، من قنا، مصاب كدمة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وهاني سعيد سالم، 18 سنة، من قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.