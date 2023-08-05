تقليص مهام منصب مدير الكرة في الأهلي بعد تولي خالد بيبو

قررت لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تقليص مهام منصب مدير الكرة بعد تولي خالد بيبو المهمة خلال الساعات الماضية.

وعلم «الوطن سبورت»، أنه تقرر تقليص مهام منصب مدير الكرة بداية من الموسم المقبل بعد تولي خالد بيبو المهمة، ويأتي على رأس المهام التي تم سحبها من «بيبو»، التدخل في ملف تجديد عقود اللاعبين أو مفاوضاتهم.

ما هي مهام خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي؟

كما تقرر عدم حضور مدير الكرة في الأهلي، أية جلسات أو محاضرات فنية تكون بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات خلال الموسم المقبل.

وفي السياق نفسه، تقرر عقد جلسة بين خالد بيبو ومارسيل كولر من أجل وضع لائحة الثواب والعقاب للفريق بداية الموسم المقبل، من أجل إجراء بعض التغييرات عليها، إذ كان مدير الكرة هو المسئول عن وضع اللائحة الداخلية للفريق - في الوقت السابق - قبل أن يطلب كولر التدخل في هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.