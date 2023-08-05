سعر طن الحديد اليوم السبت 5-8-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهد سعر طن الحديد اليوم السبت 5-8-2023 في مختلف المصانع والشركات المصرية استقراراً ملحوظاً، مقارنة بأسعار الحديد أمس، والتي يتابعها عدد من المواطنين والتجار بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعار مواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم السبت حسب آخر تحديث لأسعار الحديد «بشكل رسمي» أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزاراء، بعدما شهدت أسعار الحديد على مدار اليومين الماضيين الخميس والجمعة انخفاضاً في أسعار الطن الواحد.

سعر حدید عز الیوم

وسجل سعر حديد عز اليوم السبت: 36016 جنيها للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

فيما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 35427 جنيها للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم السبت

وفي السياق ذاته، أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، ضمن أسعار مواد البناء، عن سعر الأسمنت اليوم السبت 5-8-2023، حيث وصل سعر طن الأسمنت الرمادي، 1862 جنيهاً.