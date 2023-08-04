تراجع سعر طن الحديد اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر.. «اعرف وصل كام»

تراجع سعر طن الحديد اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر، بمختلف المصانع والشركات، ومن أبرزها حديد عز الذي سجل اليوم 36259 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع 542 جنيهاً في الطن.

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر، في أبرز الشركات والمصانع المصرية المنتجة للحديد، حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته البوابة المحلية للأسعار التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وشعبة مواد البناء.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة: 36259 جنيها للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة: 34887 جنيها للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

في حين سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة: 33700 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة: 33400 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم في المصانع المصریة

سعر حديد عطية اليوم الجمعة: 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد العتال اليوم الجمعة: 34500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاي اليوم الجمعة: 35000 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد سرحان اليوم الجمعة: 33500 جنيه للطن الواحد.