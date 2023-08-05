تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى

انطلقت اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا التي أقرها المجلس، وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات عن أن تنسيق الجامعات 2023 سيشهد عددا من المتغيرات في الحدود الدنيا للكليات المختلفة، ومنها تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، وغيرها من الكليات.

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، تشهد ارتفاعاً في الحد الأدنى للمجموع للقبول، بسبب إلغاء اختبارات القدرات 2023 والتوزيع الإقليمي، واحتمالية قبول الطلاب على التسجيل للالتحاق بالكلية من الشعبة العلمية علوم.

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى

وبدأت الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، إتاحة معامل التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل الرغبات 2023 للمرحلة الأولى، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على الالتزام بكب القواعد التي أقرها المجلس ووزارة التعليم العالي.