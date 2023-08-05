انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023.. إليك رابط التسجيل

انطلقت اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس اللأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ بدء موقع التنسيق الإلكتروني صباح اليوم، في استقبال تسجيل رغبات المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، إنه يمكن للطلاب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع، ولمدة 5 أيام، تنتهي في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

انطلاق تنسيق الجامعات 2023

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن أعمال التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد اي مشكلات، لافتا أن الموقع الإلكتروني بدء العمل منذ الساعة 1 صباح اليوم، لافتا أنه يحق للطلاب التسجيل من أي جهاز حاسب آلي واختيار الكليات التي تناسب قدراته وضرورة التأني في كتابة الرغبات.