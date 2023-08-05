«التعليم العالي»: اليوم بدء فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، اعتبارا من اليوم السبت 5 أغسطس 2023، لافتا إلى أن آخر موعد الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وفقا للحد الأدنى للمجموع.

الحدود الدنيا لشعبتين الثانوية العامة بالمرحلة الأولى

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق لمرحلة الأولى للشعبة العلمي «علمي - رياضة»، والشعبة الأدبية.

- الحد الأدنى للشعبة العلمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% بعدد طلاب مستهدف 22 ألفا و4 طلاب.

- الحد الأدنى للشعبة العلمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلاب مستهدف 15 ألفا و13 طالبا.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلاب مستهدف 74 ألفا و923 طالبا.

- إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى في التنسيق 112 ألفا و240 طالبا.

مواعيد فتح معامل التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة المرحلة، مشيرة إلى أنه يمكن لطلاب المرحلة الأولى التقدم عن طريق الحاسب الألي أو الموبايل خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

وأكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر يوم في إدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى المقرر له يوم الأربعاء 9 أغسطس، سيتم غلق موقع التنسيق في تمام الساعة 7 مساء.