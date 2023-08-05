«تعليم مطروح»: حصول 5 مدارس على شهادة اعتماد الجودة

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدرسة ابتدائية و4 روضات أطفال حققت إنجازا كبيرا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من هيئة ضمان الجودة، وذلك في إنجاز جديد آخر يضاف إلى سلسة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» من قبل في مجال الجودة خلال عام دراسي واحد.

جهود الجودة في مطروح

وأكد وكيل تعليم مطروح على جهود مديري روضات أطفال أولاد هيوب بإدارة الضبعة وابن سينا الرسمية لغات ومحمود العيسوي بإدارة الحمام والرنيسانس الخاصة ولمسئولي مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية القديمة، والتي حصلت على اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق، مشيدا بالدور الإيجابي لإدارة قياس الجودة بالمديرية، وفرق الجودة بإدارات مطروح والضبعة والحمام وفرق الجودة بالمدارس والروضات الفائزة، موضحا أن ذلك جاء نتاجا مستحقا وحصادا مثمرا لجهود عملهم خلال المرحلة الماضية.

تعاون بين الجودة وهيئة التدريس ومجالس الأمناء

وأشاد وكيل تعليم مطروح بتضافر جهود إدارات وهيئات تدريس تلك المؤسسات التعليمية المتميزة مع إدارة الجودة، وبالتعاون مع مجالس الأمناء، مع الالتزام بالأداء المثمر والفعال والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية، فكان ذلك الإنجاز غير المسبوق في تاريخ المديرية في عام دراسي واحد، مع اعتماد الجودة لمدرسة أولاد هيوب بقرية زاوية العوامة التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، والتي تعد المدرسة الأولى في تاريخ مطروح التي يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة بعيدا عن مدارس مدن ومراكز المحافظة.

الارتقاء بجودة التعليم

ولفت وكيل الوزارة أن «تعليم مطروح» مستمر في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة حياة المواطن في المحافظة، والعمل بكل جد حتى يتم وضع تعليم مطروح على الطريق القويم في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تربوية متميزة وخلق بيئة تعليمية تمكن الطلاب من تلقي العلم في أفضل صورة وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.