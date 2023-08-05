10 شروط لتشغيل الطفل وفقًا للقانون.. أبرزها «عدم تأثير العمل على الدراسة»

أجاز قانون الطفل إلحاق الأطفال بالعمل، إلاّ أنّه حدد لذلك شروطًا وضوابط صارمة، إذ أنّه يحظر تشغيل الطفل أو عمله في أي مهنة أو مهام من شأنها أن تعرضه للخطر.

وجاءت شروط عمل الطفل وفق القانون، على النحو التالي:

شروط عمل الطفل

- الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به.

- يعاد الفحص دوريًا مرة على الأقل كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

- يجب ألاّ يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل.

- ألاّ يحرمه العمل من الالتحاق والانتظام في التعليم.

- ألاّ يؤثر العمل على تنمية مواهب وقدرات الطفل.

- يلزم القانون صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

- تزداد إجازة الطفل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام.

- لا يجوز تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب كان.

- لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم.

- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية

كما نص قانون الطفل على حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي كل الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً.

ونص القانون أيضًا على التزام كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنّه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.