بدأت معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، منذ قليل، فتح أبوابها لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الخاصة 2023-2024 يشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للتقدم بمختلف التخصصات.

مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الخاصة 2023-2024

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن مؤشرات تنسيق كليات الجامعات الخاصة 2023-2024، أنها لن تبعد عن الحدود الدنيا للعام الماضي بفارق كبير، وأن الانخفاض المتوقع سيكون بنسب قريبة جداً، لافتة إلى أن الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيقر كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيناقش في اجتماعه المقبل، تقارير اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة بشأن تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، ومواعيد التقدم والمنح الدراسية المجانية 2023، المتوقع إتاحتها للطلاب خلال الفترة المقبلة.

وتستعد الجامعات الخاصة والأهلية، لتنسيق 2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من خلال تدشينها عدد كبير من البرامج الدراسية بما يتماشى مع رؤية وإستراتجيجة الدولة للتنمية المستدامة ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة..

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022

كليات الطب البشري: 82%.

كليات الأسنان 80%.

كليات الآثار 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات التمريض 55%.

كليات التربية 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.