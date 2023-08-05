حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن ومراكز الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

إزالة مبانٍ بالبلوك الأبيض

وفي ذات السياق، تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز قطور والمحلة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بلتاج بإزالة كلية لمبانٍ بالبلوك والمونة الأسمنتية بعزبة الكوم التابعة لقرية بلتاج مركز قطور.

كما تابع قيام مركز ومدينة المحلة بإزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية، حيث تم بناء سور من 3 أضلاع بعمل سمل خرساني وبناء بالبلوك والمونة الأسمنتية حول مساحة 3 قراريط خارج الحيز العمراني، وتمت إزالة المخالفة إزالة كلية بناحية بقرية البنوان التابعة لوحدة المحلية بالبنوان، بالإضافة إلى شدة خشبية لصب دور ثان علوي خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة كلية وفك الشدة الخشبية بوحدة المحلية ببلقينا.

استمرار حملات الإزالة

كما قام حي ثان المحلة بفك شدة خشبية بشارع كمال درويش بمنطقة الشعبية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، بالإضافة إلى حملات إزالة المباني المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيراً إلى منع البناء المخالف للقانون.