وزير التنمية المحلية يحذر من التعدي على أملاك الدولة

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة استمرار جهود رؤساء الأحياء، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتى الآن في إزالة 105 حالات تعد بالبناء عَلِى مساحة 192 ألف متر مربع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللواء محمود شعراوي، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِى أراضي وأملاك الدولة، واستعادة حق الشعب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وخلال الاجتماع شدد «شعراوي»، على تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وفى مقدمتها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع الأحياء، لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل «pcr» أسبوعياً، حيث تم البدء في تنفيذ القرار من 15 نوفمبر الجاري.

استمرار إجراءات كورونا

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالقاهرة، بالمتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كل العاملين بلقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، وكذلك إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحلات ومنع الشيشة بالمقاهى.

إزالة الإشغالات

وشدد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على استمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أى إشغالات أو مخالفات، والتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

كما تابع الوزير مع محافظ القاهرة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 – 2022، وعلى رأسها تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الأرصفة وبعض المشروعات الخدمية الآخرى التي تهم المواطنين، خاصة تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بمصر القديمة وروضة السيدة 2، ومنشأة ناصر، لتطوير المناطق غير المخططة، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

مخالفات الجراجات

وحذر الوزير من مخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء المحافظة، أو التي لا تستخدم في أغراض إنشائها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الحملات على محلات السلع الغذائية المخالفة بالعاصمة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، مع التصدى للمحلات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.