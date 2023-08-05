النائب أيمن محسب: الحوار الوطني من أنجح خطوات الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، والاستماع لكل الأصوات، والتوافق حول القضايا الوطنية التي تهم الشعب المصرى، ووضع روشتة وحلول لكل التحديات التي تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يعد من أنجح التحركات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

توصيل صوت الشعب

وقال «محسب»، إن الحوار الوطني ساهم في تغيير عدد كبير من الملفات والقضايا في ظل اهتمام القيادة السياسية بجلسات الحوار وما يتم طرحه من أراء فيها، كما أن الحكومة بدأت تتعاطي مع مخرجاته بشكل كبير.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سينفذ كل مخرجات الحوار الوطنى التي يستطيع من خلال صلاحياته تنفيذها وسيحيل مشروعات القوانين لمجلس النواب، وهو ما يشير إلى إلى حجم اهتمام الدولة المصرية بالحوار وما يخرج عنه من أطروحات ومقترحات بشأن العدي دمن القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى استطاع أن يوصل صوت الشعب، ويعبر عن آراء المصريين الذين يضعون أمال عديدة عليه في تحقيق طموحاته وتطلعاته في مستقبل أفضل للبلاد، وقدم أيضا خدمة كبيرة للحكومة لدرجة أن الحكومة تأثرت بكافة قراراته وبكل ما يدور داخل الحوار وانعكس ذلك على العديد من القرارات التي تتخذها بشأن العديد من الملفات.

مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأشار «محسب»، إلى أهمية مناقشات الحوار الوطنى لمشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي أرسله الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطنى، والثراء في الأراء خلال مناقشة المشروع وسط مشاركة واسعة من جانب الخبراء والمتخصصين وكافة القوى السياسية، خاصة أن تطوير منظومة التعليم تتطلب خطة استراتيجية واضحة تتضمن تنسيق للجهود لتحويل الاستراتيجيات لخطط على أرض الواقع، ويضم العديد من الخبراء في ماجل التعليم، وهو ما يجعل مخرجات التعليم متناسبة مع سوق العمل وتخريج طالب متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.