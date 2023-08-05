جامعة جنوب الوادي تفوز بأحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الجامعة بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان إنشاء مكاتب للعلاقات الدولية بالجامعات المصرية.

تعزيز فرص التعاون الدولي

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة للدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المشروع، على هذا الإنجاز الذي سيساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي للجامعة، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذي يعد إضافة كبيرة للجامعة.

وأوضح الدكتور فرج خضاري، منسق المشروع، أن الجامعات المشاركة في المشروع جامعة ريجا لاتفيا وجامعة برلين الحرة وجامعة النيل وجامعة الجيزة الجديدة وجامعة جنوب الوادي وجامعة كفر الشيخ.

تشجيع التبادل العلمي بين الجامعات

وأشار إلى أن المشروع يساهم في تشجيع التبادل العلمي بين الجامعات المشاركة، وتسهيل الحصول على الفرص البحثية والتعليمية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة ضمن البرامج التعليمية المميزة.