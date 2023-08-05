تعرف على أسعار تذاكر حفل على الحجار في ساقية الصاوي

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي جديد على خشبة مسرح النهر في ساقية الصاوي ليلتقي جمهوره مجددا

أسعار تذاكر حفل على الحجار

وبالفعل تمّ طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان علي الحجار في ساقية الصاوي والتي ستقام يوم الأحد الموافق 20 أغسطس في تمام الساعة 8مساءا وحتى الساعة 10 مساءا.

وجاءت تذاكر حفل الفنان علي الحجار منقسمة إلى عدة فئات وذلك عبر الموقع الرسمي لساقية الصاوي إذ أنها تبدأ من 280 جنيهًا وتنتهي عند 480 جنيهًا فقط لا غير.

حفل علي الحجار في الإسكندرية

يذكر أنَّ الفنان على الحجار سيحيي حفلا غنائيا آخر ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس وذلك على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة مؤخرًا عن دعمها لمشروع 100 سنة غنا الذي يقدمه الفنان على الحجار الذي سيعيد من خلاله تقديم الأغاني القديمة لكبار الفنانين.