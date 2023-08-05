العثور على جثة سيدة في منزلها بالإسماعيلية.. والتحريات: شبهة جنائية

لقيت سيدة مصرعها داخل منزلها في مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل جثمانها الي ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير امن الاسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد وصول سيدة تدعى «جيهان.أ.م»، 47 سنة، ربة منزل، ومقيمة في عزبة أبوعيادة التابعة لدائرة المركز متوفاة وبها عدة إصابات.

سرقة محتويات المنزل

ووجه اللواء هشام مروان بسرعة انتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث لفحصه ومعرفة ملابساته، والتوصل إلى مرتكب الواقعة، كما تم فرص كردون أمني حول مسرح الجريمة.

وشكلت المباحث الجنائية في الإسماعيلية فريق بحث برئاسة المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير، وتوصل إلى سرقة مبلغ مالي من منزل المحني عليها بقيمة 300 جنيه، ومشغولات ذهبية، وجهازي تابلت.

وقال زوج المجني عليها في محضر الشرطة، إنه فور وصوله إلى المنزل عثر على زوجته مصابة بعدة طعنات، وحاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أخبروه بوفاتها متأثرة بإصابتها، واكتشف بعدها سرقة بعض محتويات المنزل.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في مركز التل الكبير التحفظ علي الجثمان في مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي، لحين انتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثمان، لمعرفة سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وسرعة إنهاء فحص الأدلة الجنائية للمنزل لمحاولة التوصل إلي هية المتهم.