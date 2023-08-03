القبض على 4 متهمين بقتل مسن وسرقة سيارته في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام القبض على 4 متهمين بقتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز قبل ساعات.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد العثور على جثة يوسف حسن هاشم موظف بالمعاش ومصاب بسحجات بالجسم قرب منطقة مقابر مدينة المستقبل ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير لكشف لغز الواقعة ضم الرائد محمود مأمون والنقباء أحمد عاطف ومصطفي حرب معاونو مباحث أبوصوير.

ونجحت مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة في أقل من 10 ساعات، وهم 4 أشخاص بينهم شخص وزوجته واثنين من أقاربهما ورصد تحركاتهم بعد سرقة السيارة بغرض بيعها، وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض عليهم.

واستعادت مباحث أبوصوير السيارة المسروقة، وبمواجهة المتهمين بتحريات المباحث أقرو بارتكاب الواقعة وقيامهم باصطحاب المجني عليه بغرض توصيلهم إلى إحدى المناطق في مدينة المستقبل، واعترفوا بالمجني عليه في إحدى المناطق النائية قرب مقابر مدينة المستقبل، مستغلين هدوء المنطقة وخلوها من المارة وإلقاء الجثمان في الشارع والفرار بالسيارة