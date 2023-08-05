ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية فاسدة في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، مدير مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارات التموين مستمرة في مطاردة تجار السوق السوداء ومستغلي أزمة السجائر المفتعلة، موضحا أن يتم شن حملات لضبط الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك للسيطرة على الأسواق وفرض هيبة الدولة ومحاسبة المخالفين.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأضاف «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- ضبط ومصادرة 245 علبة سجائر متنوعة بإجمالي 4900 سيجارة مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على الحيازة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

ضبط أغذية منتهية الصلاحية

كما قامت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحي وسط، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- ضبط و صادرة 209 علب سجائر متنوعة بإجمالي 4900 سيجارة مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على الحيازة

- ضبط 230 عبوة عصائر ومقرمشات وعجائن وحلويات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.