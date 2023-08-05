رابط موقع التنسيق الإلكتروني للكليات 2023 للمرحلة الأولى.. التسجيل يبدأ اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولي، موضحه أنه بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، مشيرًة إلى انتهاء التسجيل يوم الأربعاء 9 أغسطس الجاري.

تنسيق القبول في الجامعات لطلاب المرحلة الأولي

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن الدخول على هذا الرابط، والبدء في تسجيل الرغبات، موضحة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 لأكثر من 22304 طلاب، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% لعدد15013 طالبا، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد 74923 طالبا.

قواعد ترتيب اختيارات ورغبات الطالب

وحددت الوزارة بعض الخطوات والقواعد التي يجب على الطالب مراعاتها عند ترتيب اختيارات الطالب وهي كالآتي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

خطوات التسجيل من خلال رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات

أما عن خطوات التسجيل من خلال رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 فهي كالتالي:

ـ إدخال الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ـ إدخال الطالب رغباته على أن يراعى قواعد التوزيع الجغرافي.

ـ يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.