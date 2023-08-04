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قبل فتح تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدا.. اعرف الجامعات الأهلية المعتمدة

كتب:

محمد سامي الكميلي
08:01 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن غدا السبت، هو بداية فتح باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، قائمة بأبرز الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى لا يقع الطالب فريسه للكيانات الوهيمة.

قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر عددها 20 جامعة، وهي على النحو التالي:

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة الجلالة.

- جامعة المنصورة الجديدة.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

- جامعة النيل الأهلية.

- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

- جامعة مصر للمعلوماتية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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