تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023.. «التعليم العالي» توجه نصائح للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي أنّه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق حيث يتم بشكل إلكتروني، وذلك تزامنا مع إعلان بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023، داعية الطلاب إلى ضرورة التأني في اختيارات الرغبات، وتسجيل كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، وعلى الطالب الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، والحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات الموجودة على موقع التنسيق ويتم التنسيق من هنا.

تسجيل رغبات التنسيق

وعن تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 أتاح التنسيق نحو 75 رغبة لطلاب الثانوية العامة، وعليهم اختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وكذا التخصص المسموح وفق شعبة الطالب ومراعاة التوزيع الجغرافي

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 سيكون من خلال إلكترونيا عبر الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت أو معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وعلى الطالب إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

نتيجة التنسيق

وأتاح التنسيق بعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 إمكانية قيام الطالب بتعديل الرغبات على الموقع، ويُؤخذ بآخر تعديل قام به الطالب، وبعد إعلان نتيجة التنسيق على الطالب الدخول مرة أخرى على موقع التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، ثم طباعة بطاقة الترشيح، وليس من حق الطالب إعادة الترشيح مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وذكرت وزارة التعليم العالي، أنّ خطوة تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب يتم الإعلان عنها بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، إذ يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، كما يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.