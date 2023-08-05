«الأوقاف»: 100% نسبة الحضور في مقارئ الجمهور بـ17 محافظة

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا، وفقاً لوزارة الأوقاف المصرية، والتي أكدت أنّ 17 مديرية حققت إنجازًا بالحضور بنسبة 100% بتميز شديد.

اهتمام وزارة الأوقاف بمقارئ المساجد

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّ هذا الأسبوع يأتي كأفضل أسبوع لمقارئ الجمهور، حيث حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة، جاء ذلك في ضوء اهتمام الوزارة بإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

عقد المقارئ القرآنية كل أسبوع

وأعلنت «الأوقاف» في وقت سابق، استمرار عقد المقارئ القرآنية للأئمة أعضاء المقارئ عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وعقدها للأئمة غير الأعضاء بمقارئ القرآن الكريم عقب صلاة الظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عملًا لجمع الأئمة على مائدة القرآن الكريم تلاوة ومراجعة، وشددت الوزارة، على جميع المديريات الإقليمية، تنظيم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.