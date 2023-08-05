كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ المرحلة الثانية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عنه في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عقب رفع تقرير حصر الأعداد التي تم قبولها كمرحلة أولي في نطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة، ليعلن بعدها اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ المرحلة الثانية

أوضح المصدر لـ«للوطن» أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ المرحلة الثانية، سوف يعتمد علي تقرير الحصر النهائي لأعداد الطلاب المقيدين في كل إدارة تعليمية علي حدة، وذلك لتحديد كثافات الفصول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، وبعدها يتم تحديد درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية في محافظة كفر الشيخ.

تنسيق الثانوية العامة في كفر الشيخ المرحلة الأولي

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولي لطلاب الصف الأول الثانوي، كالتالي:

- يقبل الثانوي العام بالقري والمدن الطلاب بمجموع 243 درجة.

- بلغت درجة التقديم للثانوي العام منازل 140درجة.

- تكون درجة القبول لطلاب الثانوي العام خاص 140 درجة.

- كما تقرر قبول طلاب الثانوي عام خدمات، وذلك عقب قبول الطلبات من المتقدمين، بما لا يتجاوز نسبة 25%، وفقا لاجمالي أعداد المقبولين من الطلاب بنين وبنات بالصف الأول الثانوي داخل كل إدارة تعليمية، مع ضرورة ترتيب المتقدمين طبقاً للمجموع تنازليا، وذلك حسب نص قرار الوزارة والذي حمل رقم 257 عام 2018.