انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات في بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى وفقًا للحد الأدنى المُعلن من خلال المعامل المخصصة التي خصصتها الجامعة، وذلك على مدار 5 أيام في الفترة ما بين 5 إلى 9 أغسطس الجاري.

معامل تنسيق طلاب المرحلة الأولى بجامعة بني سويف

وأشار رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني بشرق النيل، حيث يتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

تخصيص نخبة من موظفي الجامعة ذوي الخبرة

وأكد رئيس جامعة بني سويف تخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

ووجه رئيس جامعة بني سويف بتوفير كافة سُبل الراحة أمام الطلاب، كذلك توفير التيسيرات والدعم الفني اللازم لهم والاستشارات التي تؤهلهم للانتهاء من الرغبات دون مشاكل .

وأكد الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز كافة المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلى حديثة ومزودة بالإنترنت، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب تنفيذاً لتعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.