رئيس جامعة كفر الشيخ: المعامل جاهزة لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

قال عبد الرزاق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن معامل الجامعة مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى وذويهم، ومساعدتهم على تسجيل رغبات التنسيق، إذ انطلقت المرحلة الأولى صباح اليوم، وتستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.

تسهيلات جامعة كفر الشيخ لمساعدة طلاب تنسيق المرحلة الأولى

تابع رئيس جامعة كفرالشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، بأنه توجد استعدادات كاملة لمساعدة طلاب الثانوية العامة، ويساعدهم أيضا طلاب في الجامعة من الفرق الأعلى.

الجامعة مرحلة تشكيل شخصية الطالب ومستقبله

أضاف «الدسوقي» أن الجامعة تعتبر حياة جديدة تتشكل بها شخصية الطالب ومستقبله لتأهيله لسوق العمل لبناء المجتمع ومساعدته وتعريفه بنظام الجامعة للالتزام به وتحقيق نتائج إيجابية خلال المراحل الجامعية الخاصة بهم.