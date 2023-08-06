بدء حجز شقق مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث اليوم.. اعرف الشروط

أعلن حساب تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث، موضحة أن اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، هو بداية الحجز الإلكتروني على هذا الرابط، علما بأن الحجز سيكون بالأسبقية.

مساحات شقق نزهة الأندلس

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مساحات الوحدات السكنية المطروحة بمشروع نزهة الأندلس الكائن بالتجمع الثالث، تتراوح من 130 حتى 150 مترا مربعا.

رسوم سداد جدية الحجز لشقق نزهة الأندلس

وأوضحت أن رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه، موضحة أن مشروع نزهة الأندلس مكون من 28 عمارة سكنية، العمارة الواحدة تحتوي على جراج وبدروم ودور أرضي و5 متكرر، وكل دور يحتوي على 4 وحدات سكنية، لافتةً إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة.

شروط الحجز في شقق نزهة الأندلس

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يكون للمتقدم أهلية التصرف.

- ألا يكون للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان من قبل.

- الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط.