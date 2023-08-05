«الإسكان»: بدء حجز شقق نزهة الأندلس في التجمع الثالث غدًا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمساحات تتراوح من 130 حتى 150 مترًا مربعًا، مؤكدة أن غدا الأحد الموافق 6 أغسطس بداية الحجز الإلكتروني، علما بأن الحجز بالأسبقية.

أسعار شقق نزهة التجمع الثالث

وذكرت وزارة الإسكان، في بيان، اليوم السبت، أن رسوم سداد جدية الحجز يصل إلى 100 ألف جنيه، موضحة أن مشروع نزهة الأندلس عبارة من 28 عمارة سكنية، مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية، مشيرة إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة.

شروط الحجز في شقق نزهة الأندلس

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط حجز وحدات نزهة الأندلس:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون للمتقدم أهلية التصرف.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

- لا يسبق للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان.

- الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لا يجوز تغيير الاستخدام المخصص.