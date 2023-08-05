أسعار الأسمنت اليوم 5-8-2023 في مصر.. المسلح بـ 1730 جنيها

تسجل أسعار الأسمنت اليوم 5-8-2023 في مصر، هدوءًا ملحوظا بالتزامن مع الثبات المستمر منذ بداية شهر أغسطس الجاري، ويرجع سبب استقرار الأسعار إلى التوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب، كما لا يمكن لأحد أنّ يتوقع مستقبل الأسعار الفترة المقبلة، بحسب تصريحات ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

وأضاف شنب أن سعر طن أسمنت المسلح يسجل 1730 جنيها ويبلغ سعر أسمنت المعلم 1673 جنيها وأسمنت وادي النيل 1680 جنيها بينما يسجل أسمنت جنوب الوادي والمخصوص 1700 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

يبلغ سعر أسمنت العسكري 1693 جنيها ويسجل أسمنت النصر 1700 جنيه وأسمنت سيناء 42.5 يسجل اليوم 1690 جنيها بينما يسجل طن أسمنت حلوان 1700 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن سعر طن أسمنت السويدي يبلغ 1639 جنيها ويبلغ سعر أسمنت الفهد 1620 جنيها وأسمنت الفهد 1620 جنيها ووصل سعر طن أسمنت الصعيد 1780 جنيها وأسمنت التعمير 1740 جنيها كما يسجل أسمنت المصريين اليوم السبت 1750 جنيها وأسمنت البرج 1790 جنيها.