وزير الإسكان يٌصدر 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 3 محافظات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات داخل كردون أجهزة مدن (السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور)، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل والعبور

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض رقم 470 مجاورة 3 حي النخيل بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة البدروم بدون ترخيص، وكذا التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والكائنة غرب شارع اسكندرية المؤدي لمركز ومدينة الحمام قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي عبارة عن 5 محال، بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وكذا مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية أخرى بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة بداخل المنطقة الترفيهية الجيرولاند بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء عددٍ من المباني بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن ( السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور )، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما نصت عليه القرارات.