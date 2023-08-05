مصيف بلطيم يستقبل ربع مليون زائر في «الويك إند».. الشواطئ كاملة العدد

يتوافد الآلاف من المواطنين اليوم، من شتي ربوع محافظات مصر على مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، وذلك لقضاء عطلة «الويك إند»، ليومي السبت والأحد، في بعض المصالح الحكومية خلال شهر أغسطس، على الشواطئ والتنزه في الحدائق والملاهي المتعددة، لتشهد شواطئ المصيف اليوم، زحامًا كبيرًا.

ربع مليون مصطاف في بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ل«الوطن»، أنّ المصيف اليوم، يشهد حالة من الزحام غير المسبوقة على الشواطئ، لافتًا إلى أنّ نسبة إشغالات المصيف بلغت 100%، بإجمالي 125 ألف شخص، بخلاف المواطنين بشاطئ النرجس والزهراء، لمصطافي اليوم الواحد وطالتي تقدر بنحو 100 ألف زائر، ليبلغ إجمالي الوافدين حتى الساعة نحو ربع مليون مواطن.

رفع درجة الاستعداد

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى منذ صباح اليوم داخل غرفة عمليات مصيف بلطيم، على مدار ساعات اليوم خاصة على الشواطئ، وكذلك توفير جميع سبل الراحة والأمان للقادمين، للاستمتاع بأجواء المصيف من سلع غذائية، وأماكن ترفيهية، وفقًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في هذا الشأن.