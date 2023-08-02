سفير مصر بالكونغو الديمقراطية يبحث مع وزير البحث العلمي تعزيز التعاون

التقى السفير هشام عبد السلام المقود سفير مصر جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجليبرت كابندا، وزير البحث العلمي الكونغولي، لتعزيز سبل التعاون المشترك ين البلدين في عدد من المجالات المختلفة.

تعزيز الجهود بين مصر والكونغو الديمقراطية

وأكد السفيرهشام عبد السلام المقود، خلال اللقاء بحسب صفحة وزارة «الخارجية» على فيسبوك مساء اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما أشاد الوزير الكونغولي من جانبه بالعلاقات المصرية – الكونغولية التاريخية وتطورها في الفترة الأخيرة.

تعاون مصر في مجال الفلك

كما أبلغ السفير المصري الوزير الكونغولي بقرار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري بإرسال عدد من المحطات المتنقلة إلى مرصد جوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتخفيف من الآثار المحتملة للأنشطة البركانية في تلك المنطقة، وهو ما رحب به الوزير.