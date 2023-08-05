الكشف على 2400 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ12 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

15 عيادة في القافلة

واشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا، وهي (الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان)، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال والعظام، لخدمة أهالي المدينة، والأماكن المحيطة بها.

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2397 مريض من أهالي الحي، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.