قافلة طبية مجانية لـ«حياة كريمة» في المراغة.. اعرف التخصصات

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قافلة طبية مجانية استهدفت قرية العمور بمركز المراغة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية شاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وتتواجد القافلة بالوحدة الصحية لقرية العمور بداية من الساعة 8 صباحا حتى نهاية اليوم، بعدة تخصصات مع تقديم العلاج مجانا، عقد ندوات توعية وجلسات تثقيفية لمدة 48 ساعة.

خدمات القافلة الطبية بسوهاج

وتضم قافلة حياة كريمة المجانية لقرية العمور بالمراغة عدة تخصصات طبية، على النحو التالي:

- الباطنة.

- الجراحة العامة.

-النساء والتوليد.

- تخصص العظام.

- تنظيم الأسرة.

- الرمد.

-الأسنان

- تخصص الأطفال.

- الأنف والأذن.

خدمات القوافل الطبية

وتوفر القافلة خدمة التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين مع إجراء جراحات مجانية للحالات الطارئة، ويجرى تحويل تلك الحالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة الكوامل، أو إلى مستشفى سوهاج الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، لإجراء الجراحة مجانا.

حياة كريمة بسوهاج

وتستهدف مديريات الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وعددها 182 قرية في 7 مراكز هي «طما والمراغة وجرجا والبلينا والمنشاة وساقلتة ودار السلام وجهينة».