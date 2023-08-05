«أزهر كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير العمل بلجان امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مستهل أيامها اليوم السبت، من خلال غرفة عمليات الامتحانات المُشكلة بالمنطقة، للاطمئنان علي مدى انتظام سير الامتحانات بلجان معاهد المنطقة.

رئيس المنطقة: لم يتم رصد أي شكاوي تتعلق بالامتحانات

وحرص رئيس المنطقة على السؤال أولاً حول مضمون الأسئلة، وقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنّه لم ترصد أي شكاوي تتعلق بالامتحانات.

وخلال متابعته لسير العمل باللجان طالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية مديري الإدارات التعليمية بتوجيه رؤساء اللجان لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما شدّد علي منع ظاهرة الغش نهائياً، والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

فرض الانضباط بداخل اللجان

كما أشار رئيس المنطقة لمسئولي اللجان إلى وجود غرفة العمليات هذه والمُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات، والرد علي أي استفسارات تخُص اللجان على مدار اليوم، مشدداً علي فرض الانضباط بداخل اللجان، والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

جدير بالذكر أنّ طلاب الشهادة الابتدائية استهلوا أداء الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه، واللغة العربية «الورقة الأولى» «النحو والصرف».