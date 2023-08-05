بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق الضبعة الإقليمي

أصيب 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي عند علامة الكيلو 90، على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، من اتجاه الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم السبت، مصابين حادث طريق الضبعة الإقليمي القاهرة، وهم أحمد ناصر عبدالرحمن، 26 سنة، من القاهرة، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيسر، والساق اليسرى، وجرى حجزه في قسم العظام، ومنة الله ناصر عبدالرحيم، 20 سنة، من القاهرة، ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة، ويونس أحمد ناصر، 3 سنوات، من القاهرة، ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسام حسن حسين، 27 سنة، من القاهرة، ويعاني من سحجة باليد اليسرى، وحبيبة أشرف محمد، 23 سنة، من القاهرة، ويعاني من كدمة بالصدر، وياسمين ناصر عبدالرحيم، 28 سنة، من القاهرة، ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة، ومسك حسام حسن، 8 أشهر، من القاهرة، وتعاني من كدمات وسحجات متفرقة.

الشرطة تعاين حادث محور الضبعة

وانتقلت شرطة تأمين طريق محور الضبعة الإقليمي القاهرة إلى موقع الحادثن وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.