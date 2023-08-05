إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الأوسطي بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الأوسطي أمام منطقة أبناء الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم ومصابين

تلقى اللواء احمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الأوسطي بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين بين سيارة ميكروباص يقودها سائق 25 سنة وسيارة ربع نقل يقودها سائق 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتبين بالفحص أثناء سير السيارة الأولي الميكروباص توقف فجأة وفوجئ به قائد السيارة الثانية ولم يتمكن من مفادته ، نتج عن الحادث إصابة 3 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفي

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 اكتوبر المركزي لتلقي العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.