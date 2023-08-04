مصرع عامل وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة طالب وربة منزل، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى بدون لوحات، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع عامل، يبلغ من العمر 48 سنة، وإصابة طالب عمره 8 سنوات، وإصابة ربة منزل عمرها 35 سنة، ويقيمون جميعا في مركز سمالوط.

الحادث سببه السرعة والتخطي الخاطئ

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائد والتخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، والمصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بقرية الشيخ فضل بشرق النيل لتلقي العلاج.