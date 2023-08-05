نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الإسماعيلية.. ظهرت الآن

بدأت مدارس محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، الاستعداد لتلقي أوراق الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الإسماعيلية، وإعلان أسماء الطلاب خلال الساعات الماضية على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مع إتاحة الاستعلام عن أسماء الطلاب.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم اعتماد نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023-2024 في الإسماعيلية «المرحلة الأولى KG1»، بعد انتهاء فحص أوراق المتقدمين في المدارس المختلفة على مستوى مراكز المدينة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إعلان النتيجة رسميا في كل المدارس والإدارات التعليمية التابعة لتعليم الإسماعيلية، وإعلان أسماء الطلاب المقبولين عبر الصفحة الرسمية لديوان مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي بالإسماعيلية، عن طريق إرسال رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0121261266.

موعد التقديم في تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الإسماعيلية

وقال مدير تعليم الإسماعيلية إن المدارس ستبدأ تلقي طلبات التقديم للطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الإسماعيلية بدءا من الاثنين 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 22 أغسطس الجاري.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة للقبول في المدارس هي شهادة ميلاد كمبيوتر مميكنة للطفل وصورتين منها، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل، وملف تقديم وطوابع وحافظة أوراق، وبطاقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل، وطوابع التأمين الصحي، وإيصال مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو جده، أو عقد إيجار.