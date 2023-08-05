نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج.. خطوات الحصول عليها

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج، تشغل أولياء أمور الأطفال في جميع أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوب سوهاج، وذلك لمعرفة قبول أبنائهم بعد التقديم إلكترونيا الشهر المنقضي.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج، تنشره «الوطن» في إطار خدماتها للمواطنين على مدار الساعة وبشكل متواصل ودائم.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج، يستطيع ولي أمر الطفل الحصول عليها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أو من خلال الذهاب إلى المدرسة، أو بالحصول عليها إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على حساب ولي الأمر على الموقع، والذي سجل بواسطته للتقديم من هـنـا، ثم يتم الضغط على تسجيل دخول.

- كتابة بيانات الدخول التي تتضمن الاسم والرقم السري.

- اختيار نتيجة رياض الأطفال.

- تظهر النتيجة بالقبول وفقا للتوزيع الجغرافي أو عدم القبول.

تظلمات تقديم رياض الأطفال 2023 بمحافظة سوهاج

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج فترة للتظلمات، والتي تنتهي يوم 8/15 من الشهر الجاري، وتقديم طلبات النقل والتحويل وتحديد أسباب هذه الاستثناءات.

وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في سوهاج، بحسب بيان لها كالآتي:

- 6 صور شخصية للطفل.

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة مع صورتين منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل.

- ما يثبت محل السكن: «إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو عقد إيجار موثق».

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- وفي حالة وجود شهادة الميلاد الورقية الأصلية ومدون بها العنوان، تلغى الإيصالات والعقود.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية، وإجراء كشف التأمين الصحي.

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

- توفير ملف التقديم الخاص بالروضة من الوحدة المنتجة بالمدرسة.