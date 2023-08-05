تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالقليوبية.. فتح فصول جديدة

أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه من المقرر فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، والتي انطلقت عقب إعلان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام، حيث تقرر النزول بمجموع الالتحاق من 225 درجة إلى 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالقليوبية

وأوضح بيان صادر من محافظة القليوبية، أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل فتح فصول الخدمات بالثانوي العام عقب غلق باب التقديم بالمدارس ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالقليوبية، بعد النزول بالحد الأدنى للقبول.

وكان عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم، قد وافق على ما تم عرضه من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، حيث تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة.

خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 بالقليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب تقرر خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.

وأضاف البيان أنه من المقرر فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، بعد حصر أعداد المتقدمين في الأماكن الشاغرة وحصر القدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.