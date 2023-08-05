نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية.. والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية، استعدادا لتقديم أوراق الطلبة للالتحاق بالمدارس التجريبية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وبدء مرحلة استكمال الأوراق وتقديمها ورقيا في المدراس.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية.. سن القبول

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية تم إعلانها، ويستطيع أولياء الأمور التأكد من قبول أبنائهم في المدراس التي تقدموا إليها عبر الموقع الإلكتروني، وجميع الأطفال الذين بلغوا عمر 5 سنوات تم قبولهم، وآخر تاريخ ميلاد مقبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الغربية 2023، هو 1 أكتوبر 2018.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية.. الأوراق المطلوبة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023-2024 في الغربية، يعقبه استكمال ولي أمر الطالب إجراءات التقديم، وتشمل تقديم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة إلى المدراس، والتي بدأت تتلقاها المدراس من 27 يوليو الماضي وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

ومن أجل التحاق الطفل بالمدرسة، يجب على ولي الأمر استكمال الأوراق والمستندات وتقديمها رسمياً إلى إدارة المدرسة، المقرر الالتحاق بها، وتشمل ما يلي:

- توقيع الكشف الطبي على الطفل.

- شهادة الميلاد وصور منها.

- 6 صور شخصية للطفل.

- إثبات إقامة ولي الأمر في المربع السكني للمدرسة.

- نموذج التقديم على موقع الوزارة مطبوع.

- سداد المصروفات الدراسية في مكتب البريد.