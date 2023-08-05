غرق شاب في أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر غرقه في أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، خلال الاستحمام في البحر، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

غرق شاب في أحد شواطئ مرسى مطروح

واستقبلت، اليوم السبت، مستشفى مطروح العام، ضحية حادث غرق شاطئ البسنت في مدينة مرسي مطروح، ويدعي محمد رضا محمد، 20 سنة، من الشرقية، وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى.

كما جرى نقل الجثة وايداعها داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسي مطروح إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.